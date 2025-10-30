Иностранные наемники всё чаще вступают в ряды ВСУ. Далеко не все из них остаются в зоне боевых действий долгое время. Так, трех аргентинских наемников ликвидировали спустя два месяца после их присоединения к украинской армии, пишет Clarin.
По данным газеты, еще два боевика из Аргентины ранены во время выхода на первое боевое задание. Все они участвовали в штурме под Сумами.
Известно, что убиты Ариэль Акор, Мариано Франко и Хосе Гальярдо. Самому молодому наемнику всего 25 лет.
Боевики ВСУ не прекращают свои попытки ударить дронами по российским регионам. Белгородская область 29 октября вновь подверглась воздушной атаке. Один из беспилотников ВСУ атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. К счастью, ей удалось уйти от удара. Она выпрыгнула из машины до атаки.