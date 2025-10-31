Спасшийся от смерти боец РФ Иванов рассказал, как сложилась его жизнь: подвиг хотят увековечить

Военный ВС РФ Алексей Иванов с позывным «Бабка» оказался в одном окопе с раненым боевиком ВСУ. Он сумел выжить, оставшись без еды и воды. Боец вместе с сослуживцами выбил противников со стратегически важного рубежа, а затем десять дней находился в серой зоне. О подвиге Алексея Иванова теперь планируют снять художественный фильм, пишет RT.
Боец рассказал, что художница из Петербурга написала его портрет. По словам Алексея Иванова, девушка приезжала к нему в госпиталь и слушала истории военного.
«Недавно звонили с киностудии “Урал”, хотят фильм снять по мотивам моей истории. Пока всё в процессе, сейчас обсуждаются возможный сценарий и другие детали», — поделился боец с позывным «Бабка».
Герой России Владислав Головин прибыл рассказать военным о работе на должности начальника штаба «ЮНАРМИИ». Он также вручил медали «Участнику специальной военной операции», «За укрепление боевого содружества» и «За помощь и милосердие» сотрудникам госпиталя.