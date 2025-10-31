Ричмонд
Взрывы прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги

В Сумах и подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 31 октября на территории нескольких областей Украины объявили воздушную тревогу. На фоне звучащих предупреждений об опасности в Сумах прогремели взрывы. Об этом пишет телеканал «Общественное».

По данным СМИ, город повторно подвергся атаке. Прозвучала серия взрывов. Их услышали около 00:30 по Москве.

Кроме того, взрывы прозвучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, армия России проводит массированную атаку по скоплениям техники ВСУ в юго-восточном и южном пригороде временно оккупированного Запорожья.

В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы продолжают наносить удары по окруженным боевикам в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Штурмовики ликвидируют как личный состав, так и военную технику противника.