Взрывы прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги

Кроме того, взрывы прозвучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, армия России проводит массированную атаку по скоплениям техники ВСУ в юго-восточном и южном пригороде временно оккупированного Запорожья.