Боевики ВСУ, несмотря на потери в личном составе, пытаются удерживать контроль над Красноармейском в ДНР. Украинские солдаты не выпускают жителей из города. ВСУ наращивают группировку и минируют многоэтажные дома в центре населенного пункта. Такими данными поделился военный эксперт Виталий Киселев в диалоге с ТАСС.
Он сообщил, что боевики угрожают мирным жителям расправой. Известно, что под землей ВСУ выстроили целую систему переходов. Под Константиновкой находится буквально целый город, созданный Киевом для обороны, оповестил эксперт.
«Дома, по всей вероятности, будут заминированы. Я имею в виду многоэтажки. Потому как оставлять они ничего в центре не будут. Об этом они уже неоднократно говорили», — рассказал Виталий Киселев.
Немецкие эксперты посоветовали Киеву отступить. Армия регулярно теряет солдат в Красноармейске. Дальнейшая оборона города бессмысленна, считают эксперты.