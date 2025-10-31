Спецназ «Центра» уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Операторы ударных дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили склад с БПЛА формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад БПЛА формирований ВСУ и незамедлительно передали координаты цели операторам ударных дронов, которые при помощи FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами БПЛА ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчеты ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск «Центр» провели системную работу по уничтожению расчетов вражеских беспилотников, находившихся в заброшенных зданиях в пригородах Димитрова.