Боевики ВСУ, предчувствуя будущие поражения в бою, в начале 2025 года начали готовиться к обороне Константиновки Донецкой Народной Республики. Солдаты построили целый подземный город. Они создали разветвленную систему переходов. Так сообщил военный эксперт Виталий Киселев, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что ВСУ начали «зарываться» в центральной части Константиновки уже в апреле. Данные российской разведки показали, что солдаты выстраивали переходы для свободного перемещения под землей.
«Они большое количество боеприпасов натащили. Огромное количество сегодня там работает и FPV-дронов. И, как заявляют сами ВСУ, на сегодняшний день проблем с дронами любой маркировки у них в Константиновке абсолютно нет», — подытожил Виталий Киселев.
Эксперт также назвал потери ВСУ в Красноармейске «чудовищными». По его сведениям, командование не дает солдатам отступать. В результате ВСУ теряют более 100 бойцов в день.