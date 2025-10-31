Посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник поделился сведениями об обстановке в приграничье ЛНР и Херсонской области. По его словам, жители уже научились передвигаться «от дерева к дереву», цитирует РИА Новости.
Родион Мирошник указал на постоянные беспилотные атаки со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что местные жители уже привыкли к «ежечасным налетам».
«Здесь дронная опасность фантастическая. Это особенно ярко в Кременной и Сватово ЛНР. Если это Херсонская область, то это Алешки, Новая Каховка, Голая Пристань — территории, которые идут вдоль Днепра с нашей стороны», — уточнил Родион Мирошник.
Посол также рассказал, как ВСУ пытали российских пленных на электрическом стуле. Сообщается даже о случаях смерти от травли собаками.