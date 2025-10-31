Мирошник рассказал про обстановку в приграничье ЛНР и Херсонской области: как живут люди

Посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник поделился сведениями об обстановке в приграничье ЛНР и Херсонской области. По его словам, жители уже научились передвигаться «от дерева к дереву», цитирует РИА Новости.