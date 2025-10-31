Губернатор Сальдо рассказал о разграблении ВСУ гуманитарной помощи на блокпостах

Боевики ВСУ грабят гуманитарные поставки на блокпостах на правобережье Днепра. Военные забирают продукты, медикаменты и одежду. Гуманитарная помощь при этом собирается для мирных жителей. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, транслирует ТАСС.
Он назвал подразделения ВСУ, замеченные в грабежах, ОПГ. По сведениям губернатора, украинское командование в некоторых случаях состоит «в доле» с боевиками.
«Они на своих блокпостах заняты не тем, чтобы защищать мирных жителей, а открытым грабежом гуманитарных грузов, которые для этих жителей предназначены», — поделился Владимир Сальдо.
Подразделения ВСУ, окруженные в Красноармейске, игнорируют обращения о сдаче в плен. В МО России сообщили, что боевики начали скрываться в жилых домах.