ВСУ начали формировать под Сумами подразделения из больных и ограниченно годных

Украинские боевики формируют отдельный отряд для выполнения боевых задач в Сумской области. ВСУ решили создать подразделение из больных, вернувшихся из госпиталей и ограниченно годных солдат. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.