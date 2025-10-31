Украинские боевики формируют отдельный отряд для выполнения боевых задач в Сумской области. ВСУ решили создать подразделение из больных, вернувшихся из госпиталей и ограниченно годных солдат. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Стало известно, что новые отряды будут выполнять общую задачу. Командование ВСУ отправит батальоны для закрепления на позициях.
«В тылу противник начинает формировать отдельные подразделения, состоящие из ограниченно годных, больных и вернувшихся после ранений военнослужащих», — сообщил собеседник агентства.
Боевики ВСУ в Красноармейске отказываются выпускать жителей из города. Гражданским постоянно поступают угрозы. При этом ВСУ выстроили целую систему переходов под землей. Так боевики пытаются себя обезопасить.