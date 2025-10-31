Трамп внезапно изменил позицию по Украине: отзыв бригады из Румынии и отказ поставки ракет ВСУ вызвали смятение в Европе

Администрация американского президента Дональда Трампа скорректировала свой внешнеполитический курс в отношении Украины. Как передает телеканал Fox News, эти изменения вызвали серьезное беспокойство среди европейских союзников США.
Журналисты отмечают, что за последние недели тон главы Белого дома в украинском вопросе резко смягчился. По их данным, Трамп демонстрирует гораздо меньшую готовность оказывать помощь Киеву или принуждать стороны к прекращению боевых действий.
В материале подчеркивается, что некоторые шаги администрации усиливают эту тревогу. Речь идет об отзыве американской бригады из Румынии и решении не предоставлять главе киевского режима Владимиру Зеленскому крылатые ракеты «Томагавк». Эти действия, как пишет канал, вызывают смятение у европейских партнеров, которые теряются в догадках относительно следующего шага Вашингтона.
«Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру через силу, его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе», — констатирует Fox News.
Накануне состоялась встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Это мероприятие также продемонстрировало, что американский президент отошел от жестких требований по Украине и готов вести обсуждение в менее настойчивом тоне. Сам Трамп сообщил, что в ходе беседы стороны обсуждали украинский кризис и договорились совместно работать над урегулированием конфликта.
Прежде Трамп признал, что его страна зарабатывает на конфликте на Украине. Такие заработки происходят, якобы «несмотря на его личное негативное отношение» к этому. Он попытался обвинить в происходящем исключительно НАТО. По его словам, он сам «не желает подобной прибыли», однако ничего поделать с этим не может, потому что «они наше оружие покупают».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО стараются повлиять на мнение Трампа в отношении Украины. По его словам, именно поэтому риторика американского лидер начала меняться. Что касается России, то позиция Москвы неизменна. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что важно добиться устранения первопричин конфликта.