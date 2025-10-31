Выплаты для новых контрактников в Башкирии продлены до конца ноября

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о социальной поддержке военнослужащих. Согласно документу, срок действия единовременных выплат для тех, кто заключает контракт на службу в зоне специальной военной операции, продлен еще на один месяц, до конца ноября 2025 года.