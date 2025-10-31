Выплаты для новых контрактников в Башкирии продлены до конца ноября

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о социальной поддержке военнослужащих. Согласно документу, срок действия единовременных выплат для тех, кто заключает контракт на службу в зоне специальной военной операции, продлен еще на один месяц, до конца ноября 2025 года.
В обновленной редакции указа также скорректировали формулировку относительно пунктов отбора в Уфе, добавив указание на их категорию. Как пояснили в администрации руководителя региона, эти правки носят технический характер.
Кроме того, право на получение выплат теперь распространяется и на лиц без гражданства, которые заключили контракт в уфимском пункте отбора, начиная с 7 июля текущего года.
Размер финансовой поддержки остается неизменным: при заключении контракта в Башкирии положен 1 миллион рублей, а в Уфе — 600 тысяч рублей, к которым городской бюджет добавляет еще 700 тысяч.
Напомним, что в первой половине 2025 года выплаты были выше: 1,6 миллиона рублей от республики и 1,2 миллиона рублей для заключавших контракт в Уфе.