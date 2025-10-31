Военнослужащий из Ольхонского района Евгений Алтаев погиб в зоне СВО

«Любящий отец и муж, опора для своих родителей, жизнь которого оборвалась слишком рано, оставив глубокий след в сердцах близких и всех, кто его знал. В памяти земляков Алтаев Евгений навсегда останется истинным патриотом, Героем, защитником своей Родины», — сказал мэр Ольхонского района.