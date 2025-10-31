Ричмонд
Военнослужащий из Ольхонского района Евгений Алтаев погиб в зоне СВО

При выполнении боевых задач погиб уроженец Ольхонского района Евгений Алтаев.

Источник: Reuters

При выполнении боевых задач погиб уроженец Иркутской области Евгений Алтаев. 30-летний военнослужащий служил старшим наводчиком минометного подразделения. Об сообщил глава Ольхонского района Андрей Тыхеев в своём Telegram-канале.

«Любящий отец и муж, опора для своих родителей, жизнь которого оборвалась слишком рано, оставив глубокий след в сердцах близких и всех, кто его знал. В памяти земляков Алтаев Евгений навсегда останется истинным патриотом, Героем, защитником своей Родины», — сказал мэр Ольхонского района.

Евгений родился и вырос в Иркутской области, окончил школу в селе Еланцы. После школы служил в армии, затем получил образование в Иркутском аграрном техникуме и работал электромонтажником. В 2022 году его призвали по мобилизации и направили в зону специальной военной операции.

За время службы Евгений был награжден несколькими медалями, включая медаль «За спасение погибавших» и ведомственные награды Министерства обороны. Командование отмечало его профессионализм и добросовестное выполнение обязанностей.