От «Искандера» до «Орешника»: Колесник заявил о готовности ВС РФ применять любое необходимое оружие

Парламентарий отметил, что командный состав ВС России наделен полномочиями самостоятельно принимать решения об использовании любого оружия, включая ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и другие системы. Колесник подчеркнул, что ключевым критерием является не название вооружения, а его тактическая эффективность.