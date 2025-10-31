От «Искандера» до «Орешника»: Колесник заявил о готовности ВС РФ применять любое необходимое оружие

Российские вооруженные силы обладают широким арсеналом для реагирования на вызовы в зоне специальной военной операции. Как сообщил «Ленте.ру» депутат Государственной думы Андрей Колесник, применение конкретных типов вооружений зависит от оперативной обстановки.
Парламентарий отметил, что командный состав ВС России наделен полномочиями самостоятельно принимать решения об использовании любого оружия, включая ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и другие системы. Колесник подчеркнул, что ключевым критерием является не название вооружения, а его тактическая эффективность.
«Военачальники и командиры ВС России могут в любой момент принимать решение о применении любого оружия, включая Искандер, Кинжал, Орешник и, может быть, еще какой-нибудь», — указал депутат.
Колесник рассказал, что комплекс «Орешник» изначально создавался для поражения стратегических объектов противника. Речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.