Врач скорой помощи Прикамья вернулся после года службы добровольцем на СВО

По словам мужчины, решение отправиться на специальную военную операцию он принял, чтобы оказывать пострадавшим военнослужащим помощь. На фронте Евгений помогал бойцам сразу после ранений — встречал их на пунктах сбора, стабилизировал и доставлял в медсанбат. Во время второй поездки он также занимался административной работой и вёл больных всего батальона: помогал с разными жалобами от ноющих старых ран до кашля и болей в животе.