Врач скорой помощи Прикамья вернулся после года службы добровольцем на СВО

Врач скорой помощи из Пермского края вернулся домой после года службы добровольцем на специальной военной операции, сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.
Как рассказывает сообщество учреждения в соцсети «ВКонтакте», Евгений Бормотов работает врачом в бригаде СМП в Краснокамске. В 2024 году мужчина принял решение отправиться на службу в должности военного медика. Он поступил в добровольческий отряд «БАРС-13» и полгода провёл в зоне боевых действий.
В 2025 году он вернулся домой и после перерыва вновь отправился оказывать помощь бойцам. В августе Евгений вернулся домой, а позже поделился своим опытом с коллегами на встрече, которую провела Пермская станция скорой помощи.
По словам мужчины, решение отправиться на специальную военную операцию он принял, чтобы оказывать пострадавшим военнослужащим помощь. На фронте Евгений помогал бойцам сразу после ранений — встречал их на пунктах сбора, стабилизировал и доставлял в медсанбат. Во время второй поездки он также занимался административной работой и вёл больных всего батальона: помогал с разными жалобами от ноющих старых ран до кашля и болей в животе.
Врач отметил, что опыт работы в бригаде СМП оказал ему помощь во время службы.
«Благодаря скорой помощи я научился уверенно ориентироваться в экстренных ситуациях. За много лет работы в скорой помощи навык сохранять спокойствие, быстро оценивать обстановку, хладнокровно размышлять в критической ситуации, безусловно, пригодился и не раз выручил. Можно сказать, что на фронте я расширил свой гражданский опыт медика», — отмечает Евгений.
В учреждении также отметили, что за время СВО на фронт отправились ещё 11 сотрудников, один из которых — фельдшер СМП Александр Коротаев — погиб в 2024 году, перед гибелью спасая раненного бойца из-под огня миномётов.