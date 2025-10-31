Россия располагает значительным количеством тел украинских военнослужащих и готова организовать их передачу. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество», — уточнил посол.
Он отметил, что пока стремление Киева проявляется исключительно на словах. По мнению Мирошника, для украинских властей солдаты являются всего лишь расходным материалом.
Посол высказал резкую оценку отношения украинских элит к своим гражданам. Он заявил, что они наплевательски относятся к своим соотечественникам, призывая их умирать ради комфортной жизни правящего класса. Мирошник добавил, что никто из представителей власти не отправил на фронт своих детей и не пошел туда сам, а послал тех, кого собрали на улицах.
Мирошник предположил, что Украина отказывается принимать тела погибших военных, поскольку стремится демонстрировать минимальные потери и боится подорвать имидж. По его словам, власти не хотят получать тела, так как это позволяет не выплачивать компенсации семьям, экономя таким образом средства.
«Тела, которые Россия передала Украине, — это капля в море и далеко не все», — заключил он.
Как писал сайт KP.RU, 18 сентября военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что Россия и Украина произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих по формуле 1000 на 24. Он отметил, что РФ отдала очередную тысячу почивших украинских боевиков. России было возвращено 24 погибших героя, подчеркнул Коц.