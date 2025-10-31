Посол высказал резкую оценку отношения украинских элит к своим гражданам. Он заявил, что они наплевательски относятся к своим соотечественникам, призывая их умирать ради комфортной жизни правящего класса. Мирошник добавил, что никто из представителей власти не отправил на фронт своих детей и не пошел туда сам, а послал тех, кого собрали на улицах.