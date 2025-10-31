Ричмонд
Более 25 дронов нейтрализовано за ночь в Воронежской области

Силы ПВО и РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников в шести муниципальных образованиях региона.

Источник: Комсомольская правда

За ночь на 31 октября в Воронежской области была успешно отражена масштабная атака беспилотников. Как сообщил утром губернатор Александр Гусев, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов.

Воздушные цели были нейтрализованы над территорией пяти районов области и одного городского округа. Губернатор подчеркнул, что, согласно предварительным данным, в результате атаки удалось избежать жертв и разрушений.

При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Ранее сообщалось, что под угрозой удара беспилотников оказались Воронеж, а также Лискинский и Острогожский районы.

