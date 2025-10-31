В Ярославской области рассказали об атаке украинских БПЛА: нарушена работа детсадов

В Ярославской области рассказали об атаке украинских БПЛА. Отмечается, что системы российского ПВО уничтожили цели, однако нарушена работа детских садов из-за падения обломков. Об этом 31 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА», — написал чиновник у себя в Telegram-канале.
Губернатор заявил, что в результате украинской атаки среди мирного населения пострадавших нет. Он также предупредил, что обломки вражеских дронов могут всё ещё находиться в регионе, и призвал незамедлительно сообщать в специальные службы при их обнаружении.
Спустя время чиновник заявил, что в связи с обнаружением обломков на территории два дошкольных учреждения не работают сегодня. Евраев подчеркнул, что малышей примут другие детские сады, будут оперативно организованы дежурные группы.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ за ночь уничтожили 130 украинских дронов над разными регионами РФ. Больше всего вражеских беспилотников было уничтожено над Курской областью.