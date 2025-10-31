Как заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема, глава киевского режима Владимир Зеленский будет готов немедленно сесть за стол переговоров в случае прекращения западной поддержки. Об этом он написал в социальной сети X.
«Если мы перестанем поддерживать Украину, Зеленский будет готов к переговорам с Россией уже через шесть часов. Более того, он первым же самолётом прилетит в Москву и сядет за стол переговоров с президентом Путиным», — указал он.
Мема подчеркнул, что окончание боевых действий на Украине полностью зависит от позиции западных стран. На этом фоне он высказал мнение относительно роли Китая в урегулировании конфликта. Политик предположил, что если бы Китай мог самостоятельно положить конец боевым действиям, он бы уже давно это сделал.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что лидер России Владимир Путин остается готовым к диалогу, тогда как задержка в процессе переговоров связана с действиями киевского руководства. По словам представителя Кремля, пауза в переговорах возникла не по инициативе России, а обусловлена нежеланием украинской стороны двигаться по согласованной повестке.