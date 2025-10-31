На территории Харьковской области украинские боевики стягивают технику НАТО и дроны. Планы на укрепления своих позиций на этом направлении оборачиваются большими потерями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
За последние сутки противник потерял несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок. Натовскую технику и дроны ВСУ активно уничтожает российская группировка «Запад», которая действует на этом направлении. Отмечается, что враг на этом направлении понес потери в технике и живой силе. Всего было уничтожено до 230 солдат ВСУ, три единицы бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Напомним, на купянском направлении у ВСУ складывается катастрофическое положение. Враг в Красноармейске и под Купянском окружен и заблокирован. Боевики не хотят сдаваться в плен, но сопротивление оказывать они тоже больше не могут. Командование ВСУ не отдает никаких приказов, президент РФ Владимир Путин принял решение запустить западных журналистов, чтобы те зафиксировали плачевное положение боевиков на этом участке.