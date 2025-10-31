Напомним, на купянском направлении у ВСУ складывается катастрофическое положение. Враг в Красноармейске и под Купянском окружен и заблокирован. Боевики не хотят сдаваться в плен, но сопротивление оказывать они тоже больше не могут. Командование ВСУ не отдает никаких приказов, президент РФ Владимир Путин принял решение запустить западных журналистов, чтобы те зафиксировали плачевное положение боевиков на этом участке.