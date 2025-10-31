Ричмонд
Падение обломков на ТЭЦ и 130 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Из-за падения обломков БПЛА отменили работу двух детских садов в Ярославле.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 мск 31 октября перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Курской областью, 21 — над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, 10 — над Брянской областью, по 9 — над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по 6 — над Липецкой и Ярославской областями, 6 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской областью, 3 — над Калужской областью, 2 — над Рязанской областью, а также 1 — над Московским регионом.

Последствия

Обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

По его словам, специалисты почти полностью восстановили электроснабжение.

Пострадавших и возгорания нет.

Клычков также сообщил, что после атаки БПЛА подачу горячего водоснабжения и отопления временно ограничили в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла.

По словам губернатора, восстановительные работы будут завершены до конца дня.

Работу двух детских садов во Фрунзенском районе Ярославля отменили из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.

