Падение обломков на ТЭЦ и 130 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Масштаб
Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 мск 31 октября перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Курской областью, 21 — над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, 10 — над Брянской областью, по 9 — над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по 6 — над Липецкой и Ярославской областями, 6 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской областью, 3 — над Калужской областью, 2 — над Рязанской областью, а также 1 — над Московским регионом.
Последствия
Обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
По его словам, специалисты почти полностью восстановили электроснабжение.
Пострадавших и возгорания нет.
Клычков также сообщил, что после атаки БПЛА подачу горячего водоснабжения и отопления временно ограничили в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла.
По словам губернатора, восстановительные работы будут завершены до конца дня.
Работу двух детских садов во Фрунзенском районе Ярославля отменили из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.