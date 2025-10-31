Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 БПЛА сбили над Волгоградской областью — Минобороны

О последствиях волгоградские власти не сообщали.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ночью 31 октября снова отбивали атаку БПЛА. Дважды из-за беспилотной опасности закрывали аэропорт «Сталинград»: утром 31 октября он снова не принимает и не отправляет рейсы. По данным Минобороны, работают ПВО: они уже уничтожили и перехватили в небе над регионом 4 беспилотника ВСУ.

Волгоградские власти 31 октября не сообщали о каких-либо инцидентах, связанных с падением обломков дронов. В Волгограде и некоторых районах области продолжаются перебои с мобильным интернетом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше