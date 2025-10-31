4 БПЛА сбили над Волгоградской областью — Минобороны

В Волгоградской области ночью 31 октября снова отбивали атаку БПЛА. Дважды из-за беспилотной опасности закрывали аэропорт «Сталинград»: утром 31 октября он снова не принимает и не отправляет рейсы. По данным Минобороны, работают ПВО: они уже уничтожили и перехватили в небе над регионом 4 беспилотника ВСУ.
Волгоградские власти 31 октября не сообщали о каких-либо инцидентах, связанных с падением обломков дронов. В Волгограде и некоторых районах области продолжаются перебои с мобильным интернетом.
