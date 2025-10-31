На Кубани сохранили повышенную единовременную выплату участникам СВО. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, ранее единовременную краевую выплату увеличили по решению губернатора Вениамина Кондратьева до 2,1 млн рублей. Всего участники СВО из Краснодарского края получают 3 млн рублей. В эту сумму входит единовременная выплата от муниципалитетов в размере 500 тысяч рублей и федеральная поддержка — 400 тысяч рублей.
«Всего, с учетом выплаты, за первый год службы подписавшие контракт заработают 5,6 млн рублей», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что участник СВО Александр Агибалов стал вице-губернатором по вопросам казачества.