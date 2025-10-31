Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в “котлах” украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — отметил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.