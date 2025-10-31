Ричмонд
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Попытки Киева запретить журналистам проехать в районы блокировки ВСУ в зоне спецоперации — признание катастрофы, говорится в сообщении Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в “котлах” украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — отметил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, таким образом Киев подтвердил: никаких других путей, кроме российских коридоров безопасности, для выезда из заблокированных районов не осталось.

Украинские власти хотят использовать этот запрет, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и жителей своей страны, подчеркнул генерал-лейтенант.

«Конечной целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией», — добавил он.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что получило приказ президента обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ.

Москва также заявила о готовности приостановить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда прессы.

После этого официальный Киев начал угрожать журналистам «репутационными и юридическими последствиями».