«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — говорится в сообщении.
По его словам, украинская сторона фактически подтвердила, что никаких других возможностей въезда или выезда из «котлов» журналистов или самих боевиков ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности», нет.
Как подчеркнул представитель ведомства, эти действия преследуют цель сохранить для руководства Украины возможность продолжать получать и присваивать финансовую помощь, выделяемую западными странами под предлогом поддержки боевых действий против России.
Президент России Владимир Путин 30 октября приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Согласно приказу, командование РФ готово при необходимости временно приостановить боевые действия в указанных районах на пять-шесть часов, а также организовать коридоры для свободного въезда и выезда представителей иностранных СМИ.
Позже официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев предупредил представителей иностранных СМИ о юридических последствиях в случае их поездок в зону боевых действий в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее, 29 октября, Путин отметил, что российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.