Из Крыма в зону СВО отправили 29 конфискованных рыболовных сетей

В Евпатории судебные приставы передали 29 рыболовных сетей, конфискованных по решению суда, в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.
Жители Евпатории незаконно использовали 29 сетей для вылова биологических ресурсов. На них завели административные дела. Сети конфисковали. Каждого из 29 нарушителей оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Сети передали представителям одной из воинских частей Минобороны России. Их отправят бойцам в зону СВО.