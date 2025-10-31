Ричмонд
Из Крыма в зону СВО отправили 29 конфискованных рыболовных сетей

В Евпатории 29 конфискованных рыболовных сетей передали в зону СВО.

Источник: пресс-служба ГУ ФССП России по Крыму и Севастополю

В Евпатории судебные приставы передали 29 рыболовных сетей, конфискованных по решению суда, в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.

Жители Евпатории незаконно использовали 29 сетей для вылова биологических ресурсов. На них завели административные дела. Сети конфисковали. Каждого из 29 нарушителей оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Сети передали представителям одной из воинских частей Минобороны России. Их отправят бойцам в зону СВО.