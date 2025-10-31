Педагог допобразования из Братского района ушел защищать Родину

Молодой педагог Олег Мамруков начал работать в Калтукской СОШ с сентября 2020 года в качестве педагога дополнительного образования по направлению «Робототехника». Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства. После службы в Российской армии он вернулся к трудовой деятельности в школе.
Олег Мамруков уделял большое внимание внеурочным и внеклассным формам работы. Его ученики с интересом участвовали в викторинах и интеллектуальных играх, которые он для них проводил.
По мнению учителя, учебно-воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы ребенок пробовал себя в разных видах деятельности. Важно создавать ситуации, где ребенок переживает состояние успеха и удовлетворение от достигнутого результата.
Коллеги отзываются об Олеге Мамрукове как о человеке, который легко находит общий язык с людьми, отзывчив и пользуется уважением в коллективе. Он также является творческим и эрудированным педагогом, что делает его настоящим современным учителем.