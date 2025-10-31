Педагог допобразования из Братского района ушел защищать Родину

Молодой педагог Олег Мамруков начал работать в Калтукской СОШ с сентября 2020 года в качестве педагога дополнительного образования по направлению «Робототехника». Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства. После службы в Российской армии он вернулся к трудовой деятельности в школе.