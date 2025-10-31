Ричмонд
ВС России уничтожили бронемашину «Козак» в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили миномёт и боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА были выявлены позиции противника, на которых располагались миномёт и бронемашина “Козак”. После передачи координат артиллерии и применения ударных дронов оба объекта были уничтожены точными попаданиями», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки продолжают наносить поражение противнику на переднем крае, уничтожая его огневые средства и живую силу, что значительно осложняет действия украинских подразделений.

