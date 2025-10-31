Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об используемых на СВО ракетах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о том, какие ракеты используют Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.

Источник: © РИА Новости

«Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки, средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать в министерстве обороны РФ», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше