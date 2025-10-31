«Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки, средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать в министерстве обороны РФ», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об используемых на СВО ракетах
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о том, какие ракеты используют Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.