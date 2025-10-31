Ричмонд
ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские военные освободили за неделю семь населенных пунктов, в том числе за сутки — Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Восток” продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области», — сказали там.