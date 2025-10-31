ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет «Фламинго»

«С 25 по 31 октября… в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ, военные аэродромы, арсеналы, цеха сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.