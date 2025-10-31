ВС России нанесли удары по местам сборки украинских ракет «Фламинго»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, в том числе по центрам сборки ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны.