ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в Днепропетровской области

«В целях обеспечения успешных действий подразделений российский войск в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области, затруднения поставок вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств и восполнения потерь личного состава ВСУ командованием было принято решение на уничтожение автомобильного моста через реку Волчья в указанном районе», — отметили в ведомстве.
Экипаж ВКС России нанесен удар по цели авиационными средствами поражения. В результате удара мост через реку, используемый для нужд украинских боевиков, был выведен из строя, что подтверждают кадры объективного контроля в режиме реального времени, добавили в Минобороны.