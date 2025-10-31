Главное из брифинга Минобороны 25 — 31 октября 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов
С 25 по 31 октября ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу;
- транспортная инфраструктура;
- подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ;
- военные аэродромы;
- арсеналы;
- места сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила семь населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Садовое в Харьковской области;
- Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области;
- Егоровка, Вишневое и Новоалександровка в Днепропетровской области.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 11 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад противника.
В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1320 боевиков. Также украинская сторона лишилась двух танков, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.
Запад взял в кольцо группировку ВСУ в районе Купянска
В течение недели военнослужащие «Западной» нанесли поражение 13 бригадам ВСУ.
В районе города Купянска Харьковской области штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий вели ликвидацию окруженной группировки ВСУ. Российские военнослужащие завершают зачистку от разрозненных групп противника в районе сел Петропавловка и Куриловка. ВС РФ пресекли очередную попытку военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок.
Всего за прошедшую неделю бойцы «Запада» сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка, а также пресекли три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе Купянска противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих.
Всего за неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1600 бойцов, 28 танков и боевых бронированных машин, 137 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 27 складов боеприпасов, 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 14 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1330 бойцов, 40 танков и боевых бронированных машин, 27 орудий полевой артиллерии, 123 автомобиля, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» ликвидирует окруженного противника в Красноармейске
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 26 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
В городе Красноармейске ДНР подразделения 2-й армии в течение недели вели ликвидацию окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Бойцы группировки завершают зачистку села Гнатовка. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт РОГ и закрепились в его юго-восточной части.
В целом за прошедшие сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны села Гришино и семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза пытался прорвать окружение.
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях города Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты ⅚. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.
«Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1950 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась 14 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семи станций РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» перешла на новые рубежи
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам.
ВСУ потеряли порядка 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 19 станций РЭБ, девять складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 17 управляемых авиационных бомб;
- 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1701 БПЛА самолетного типа.