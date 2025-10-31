Главное из брифинга Минобороны 25 — 31 октября 2025 года: сводка за неделю

Всего за прошедшую неделю бойцы «Запада» сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка, а также пресекли три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе Купянска противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих.