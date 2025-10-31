Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 25 — 31 октября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 25 по 31 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов

С 25 по 31 октября ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу;
  • транспортная инфраструктура;
  • подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • арсеналы;
  • места сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила семь населенных пунктов

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Садовое в Харьковской области;
  • Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области;
  • Егоровка, Вишневое и Новоалександровка в Днепропетровской области.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 11 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад противника.

В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1320 боевиков. Также украинская сторона лишилась двух танков, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

Запад взял в кольцо группировку ВСУ в районе Купянска

В течение недели военнослужащие «Западной» нанесли поражение 13 бригадам ВСУ.

В районе города Купянска Харьковской области штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий вели ликвидацию окруженной группировки ВСУ. Российские военнослужащие завершают зачистку от разрозненных групп противника в районе сел Петропавловка и Куриловка. ВС РФ пресекли очередную попытку военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок.

Всего за прошедшую неделю бойцы «Запада» сорвали шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка, а также пресекли три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе Купянска противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1600 бойцов, 28 танков и боевых бронированных машин, 137 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 27 складов боеприпасов, 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 14 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1330 бойцов, 40 танков и боевых бронированных машин, 27 орудий полевой артиллерии, 123 автомобиля, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» ликвидирует окруженного противника в Красноармейске

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 26 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

В городе Красноармейске ДНР подразделения 2-й армии в течение недели вели ликвидацию окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Бойцы группировки завершают зачистку села Гнатовка. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт РОГ и закрепились в его юго-восточной части.

В целом за прошедшие сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны села Гришино и семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза пытался прорвать окружение.

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях города Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты ⅚. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.

«Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1950 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась 14 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семи станций РЭБ, четырех складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» перешла на новые рубежи

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам.

ВСУ потеряли порядка 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 19 станций РЭБ, девять складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 17 управляемых авиационных бомб;
  • 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 1701 БПЛА самолетного типа.

