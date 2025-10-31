Беспилотник сбили на востоке Воронежской области днем 31 октября

По уточненной информации Минобороны, это произошло в период между 12.00 и 16.00. В это же время еще один БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской областью.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений дневная атака не повлекла.



Опасность атаки БПЛА в воронежском регионе в этот раз не объявлялась исходя из оперативной обстановки.



А вот в ночь на 31 октября в регионе действовал особый режим из-за угрозы атаки беспилотников. В итоге в период с вечера четверга, 30 октября, до утра пятницы, 31 октября, над пятью районами Воронежской области в общей сложности сбили 25 украинских беспилотников. Люди ни в одном из случаев не пострадали.