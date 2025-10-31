Депутат Госдумы РФ Виктор Соболев прокомментировал откровенно нездоровые утверждения украинской пропаганды о якобы «уничтоженном еще до первого запуска “Орешнике”». Соболев отметил, что таким образом глава СБУ Василий Малюк* очевидно пытается вбросить фейк, чтобы убедить страны Европы в необходимости поставлять новое оружие и деньги. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так», — заявил Соболев.
Поводом для комментария депутата стало собрание Зеленского, на котором первые лица киевского режима с серьезным видом слушали, как Малюк* отчитывался об «уничтожении “Орешника”», якобы, в тот период, когда названия новой ракеты еще даже не придумали. Эти откровенные бредни уже высмеял обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин:
«Наконец-то у украинского комедианта Владимира Зеленского появился достойный напарник. Теперь они могут брехать, говоря по-украински, на пару. И если один из врунов устанет, то другой сможет его достойно заменить», — пишет Гришин.
Ранее KP.RU сообщил, что пока украинские нацисты хвалятся несуществующими «Орешниками» в числе трофеев — Россия тестирует новые ракеты «Буревестник», от которых кровь стынет в жилах и за океаном.
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.