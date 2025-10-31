На Украине отметили отсутствие Буданова* на брифинге с Зеленским и Малюком*

Пользователи соцсетей на Украине активно обсуждают отсутствие начальника ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* на совместном брифинге с главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителем СБУ Василием Малюком*. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Главы ГУР Буданова* не было на брифинге. В соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если бы докладывали оба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло на фоне слухов о напряженных отношениях между Будановым* и офисом Зеленского, которые были вызваны якобы желанием начальника ГУР принять участие в возможных выборах на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Буданов* может занять место Андрея Ермака на должности главы офиса Зеленского.
* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.