Силы ПВО за три часа сбили 38 украинских БПЛА над регионами России

Российские силы ПВО вновь успешно отразили атаку украинских беспилотников, пытавшихся нанести удары по регионам России. За три часа силами противовоздушной обороны было сбито 38 украинских дронов. Об этом официально сообщили в Минобороны России.
«“31 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО успешно сбили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”, — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что из общего числа сбитых дронов 34 были уничтожены над Белгородской областью, а по два — над Воронежской областью и Республикой Крым.
Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь на 31 октября. Боевики Вооруженных сил Украины также попытались атаковать регионы РФ, тогда российские силы ПВО сбили 130 дронов.