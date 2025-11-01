С начала 2025 года подразделениями Вооруженных сил РФ было освобождено более 280 населенных пунктов. Об этом следует из подсчетов ТАСС.
Так, с начала года российские подразделения, согласно официальным сводкам Минобороны, освободили 285 населенных пунктов в нескольких регионах, включая Донбасс (ДНР и ЛНР), а также Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Курскую области.
На днях военное ведомство проинформировало, что российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Не так давно силами ВС РФ был также освобожден поселок Кировск в ДНР на Краснолиманском направлении.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, деятельность вооруженных сил в зоне СВО носит оборонительный характер и способствует укреплению стратегической безопасности России на десятилетия вперед.