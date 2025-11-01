«Сопротивления больше нет»: В Британии рассказали о бессилии ВСУ

Британский военный аналитик Александр Меркурис пришел к выводу, что украинская армия больше не в состоянии оказывать сопротивление наступающим действиям российских войск по всей линии соприкосновения.
«Я должен сказать: как такового сопротивления со стороны украинцев больше нет. Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, что российский глава Владимир Путин накануне охарактеризовал ситуацию в зоне СВО как благоприятную для России, рассказав об успехах вооруженных сил. Среди них глава государства выделил операцию по окружению подразделений противника в районах Купянска и Крамоармейска.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также отметил масштаб наступления: российские группировки действуют на 11 стратегических направлениях в рамках спецоперации.