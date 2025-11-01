«Ради такого стоит жить и воевать»: красноярец рассказал, как переоценил жизнь на Донбассе

Его историю публикует издание gornovosti.ru в рамках проекта «На передовой жизни».
Бывший помощник руководителя строительной компании оставил гражданскую работу и в январе 2024 года отправился на фронт, где служил в 55-й отдельной штурмовой бригаде.
В детстве он занимался в клубе «Патриот», проходил различные школы выживания, стал мастером спорта по рукопашному бою. Тяготы фронта Станислава не пугали, а решение принять участие в специальной военной операции было осознанным.
«Там между людьми всё по-честному, не так, как здесь. На фронте деньги не ценятся, и люди совсем иначе друг к другу относятся. Подобное можно испытать только в таких условиях», — поделился военный с журналистами.
Во время службы на Донбассе Пума столкнулся с трогательной сценой, когда местные дети со слезами на глазах благодарили российских военных. Этот момент, по словам Станислава, окончательно убедил его в правильности выбора.
«Мы возвращались с задания, остановились в населённом пункте пополнить провизию. Нас увидели местные ребятишки, первый-второй класс, тут же подбежали и в слезах начали обнимать со словами: “Спасибо за чистое небо!”. Это был очень эмоциональный момент, ради такого стоит жить и воевать!» — вспоминает красноярец.
После возвращения в Красноярск боец, награждённый медалью Жукова, начал обучать школьников тактической медицине и обращению с оружием. Полученные на фронте навыки оператора БПЛА и инструктора по первой помощи он теперь передаёт подрастающему поколению.