Силы ПВО за ночь сбили 98 беспилотников над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили почти 100 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 45 дронов. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над Самарской областью, восемь — над Московской областью, по десять — над Воронежской и Ростовской областями.
Четыре беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области, два — над Липецкой и Рязанской областями, а также по одному — над Курской и Калужской областями.
Напомним, в предыдущую ночь силы ПВО уничтожили 130 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего дронов было сбито над Курской областью.