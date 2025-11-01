В Иркутской области состоится прощание с бойцом СВО

25-летний парень родился и вырос в Тайшете, окончил местную школу № 14. После школы он работал в охране и ездил на вахты. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тайшета.
На службу в зону боевых действий Егор пошел добровольно. Он служил в разведке и погиб 4 апреля 2025 года. Его старший брат в настоящее время также продолжает нести службу.
«От всех жителей Тайшета и Тайшетского района приносим искренние соболезнования родным бойца. Светлая ему память!», — сказали в администрации.
Церемония прощания состоится 3 ноября с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале «Небеса» по адресу: ул. Северовокзальная, 39.