В Татарстане почти пять часов действовал режим беспилотной опасности

На территории Татарстана сегодня ночью вновь вводился режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 2.45 по московскому времени.

Режим действовал почти пять часов и был снят в 7.39 утра по Москве.

До этого последний раз режим беспилотной опасности вводился в регионе накануне, 31 октября. Он действовал на территории республики около десяти часов.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

