Над Ростовской областью сбили десять БПЛА

В период с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку вражеских дронов. Всего было сбито десять БПЛА. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же по стране за этот период было уничтожено 98 беспилотников. Из них 45 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Самарской, 11 — над Московским регионом, в том числе шесть дронов, летевших на столицу. Еще десять БПЛА сбили над Воронежской областью, четыре — над Тульской, по два — над Липецкой и Рязанской областями. И по одному — над Курской и Калужской.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше