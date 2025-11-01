12 дронов уничтожили над девятью муниципалитетами Воронежской области

Украинский режим в ночь с 31 октября по 1 ноября предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— С 20:00 до 7:00 перехвачены и уничтожены 12 украинских дронов над территорией Воронежской области, — уточнили в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, над еще 10 регионами сбили 124 беспилотника.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, БпЛА сбили в двух городских округах и семи районах региона.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.
