В Сумской области украинская армия понесла колоссальные потери во время лобовых атак. ВСУ почти полностью потеряли бригаду и целый полк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, речь идет о 71-й бригаде и 225-м полке. Они были почти полностью ликвидированы, когда пытались атаковать позиции российской армии.
«Командование ВСУ в “мясных” штурмах практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — сказал собеседник РИАН.
Он также добавил, что сейчас ВСУ пытаются доукомплектовать штурмовые подразделения. Все делается за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.
Тем временем ВСУ продолжают терпеть одно поражение за другим в Харьковской области. Там группа украинских офицеров попыталась самостоятельно выйти из окружения, но была уничтожена. Они попросту не знали, что за ними был установлен контроль.