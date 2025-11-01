ВС РФ продвинулись на несколько километров, освободив Красногорское в Запорожье

Напомним, село Красногорское было освобождено еще в четверг, 30 октября. Тогда с соответствующим объявлением выступило Министерство обороны РФ. В ведомстве также подчеркивали, что после выдавливания ВСУ из населенного пункта российская армия продолжила продвигаться в глубину обороны противника.