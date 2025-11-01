ВС РФ продвинулись на несколько километров, освободив Красногорское в Запорожье

Российская армия успешно продвинулась вперед на несколько километров в ходе боев за село Красногорское, расположенное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что на запорожском направлении действуют подразделения группировки войск «Восток». И они продолжают наносить поражения боевикам Вооруженных сил Украины.
«В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Подразделения группы “Восток” продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», — сообщает Минобороны.
Напомним, село Красногорское было освобождено еще в четверг, 30 октября. Тогда с соответствующим объявлением выступило Министерство обороны РФ. В ведомстве также подчеркивали, что после выдавливания ВСУ из населенного пункта российская армия продолжила продвигаться в глубину обороны противника.