ВС РФ продвинулись на несколько километров, освободив Красногорское в Запорожье

Минобороны сообщило о продвижении группировки войск «Восток» на запорожском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия успешно продвинулась вперед на несколько километров в ходе боев за село Красногорское, расположенное в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что на запорожском направлении действуют подразделения группировки войск «Восток». И они продолжают наносить поражения боевикам Вооруженных сил Украины.

«В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Подразделения группы “Восток” продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», — сообщает Минобороны.

Напомним, село Красногорское было освобождено еще в четверг, 30 октября. Тогда с соответствующим объявлением выступило Министерство обороны РФ. В ведомстве также подчеркивали, что после выдавливания ВСУ из населенного пункта российская армия продолжила продвигаться в глубину обороны противника.