Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk: что произошло в США

Разрешение Пентагона на поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk передали Белому дому еще до встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в октябре. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
«Объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, прямо перед встречей Трампа с Зеленским», — отмечает телеканал.
Журналисты утверждают, что такая оценка сперва воодушевила европейских союзников, но позже они были очень удивлены решением американского лидера не давать согласия на поставки Украине ракет Tomahawk.
Как передает издание, Трамп «за закрытыми дверями» сообщил Зеленскому, что Вашингтон «не будет их поставлять — по крайней мере, пока».
По данным CNN, Пентагон передал Белому дому разрешение на передачу Киеву ракет Tomahawk, сочтя, что такие поставки не нанесут ущерба американским запасам вооружений, но окончательное политическое решение по данному вопросу оставалось за Трампом.
Напомним, как рассказал американский лидер, в ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин заявил, что ему не понравилась идея передачи Tomahawk киевскому режиму. После этого глава Белого дома резко сменил риторику относительно этого оружия. Политик отметил, что такие ракеты нужны и самим США.
Чуть позже президент США обратил внимание на то, что использовать Tomahawk умеют только американцы. По словам американского президента, обучение пользованию такими дальнобойными ракетами потребует шесть месяцев или год, а без должных навыков украинские военные просто не смогут их применять.
Кроме того, СМИ рассказывали о проблемах для Украины, связанных с этим видом ракет. Дело в том, что у страны просто нет морских или наземных пусковых установок, которые нужны для запуска Tomahawk. Одна только поставка такого вооружения будет сопряжена с серьезными трудностями.
Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что поставки Tomahawk украинским военным могут нанести огромный ущерб процессу урегулирования конфликта, при этом никак не изменят положения в зоне боевых действий.