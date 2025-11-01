Боец СВО из США поблагодарил Владимира Путина за получение гражданства РФ

Проходящий службу в зоне проведения специальной военной операции американец Дерек Хаффман 1 ноября поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность получить российское гражданство.
Хаффман заявил, что для него «большая честь и гордость» официально стать российским гражданином.
«Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо», — сказал он в беседе с ТАСС.
Хаффман уточнил, что решение о подаче заявления на гражданство он принял перед отправкой в армию. Во время отпуска он узнал, что его просьба была удовлетворена и он может получить российский паспорт. Американец отметил, что его семья подаст заявление на получение гражданства в течение следующей недели. «Для нас это большая честь», — подчеркнул он.
Семья Хаффмана переехала из США в Россию в марте этого года. В мае американец заключил контракт с Министерством обороны РФ и сейчас проходит службу в зоне СВО.
Напомним, в прошлом году более 3,3 тысяч иностранцев, принимающих участие в специальной военной операции, получили российское гражданство.