Разгром десанта ГУР из вертолета Black Hawk в Покровске сняли на видео

Российские бойцы уничтожили отряд спецназа ГУР, который десантировался с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске (Покровске).

Кадры его методичного разгрома FPV-дронами появились в Сети. Напомним, ранее журналист The Economist Оливер Кэрролл опубликовал видео высадки десанта ГУР на окраине города, назвав это отчаянной попыткой прорыва.

На кадрах можно было наблюдать, как группа примерно из 10 боевиков выскакивает из вертолета и, разделившись на две части, бежит через поле. Операторы дронов ВС РФ не дали разгуляться украинскому спецназу. Часть группы беспилотники настигли здесь же в посадках. Некоторые успели укрыться в здании в районе фабрики «Мебельстрой», но и там БПЛА без труда достали противника.

До конца не понятно, какую цель преследовала эта обреченная на провал высадка десанта в Красноармейск, окруженный российскими войсками. То ли глава ГУР Кирилл Буданов, падкий на яркие медийные операции, хотел создать видимость контратаки на этом направлении. То ли действительно рассчитывал организовать локальный прорыв.

