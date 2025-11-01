Боец Егор Коновалов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Егор Коновалов из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, защитник Отечества пал при выполнении боевого задания 4 апреля 2025 года. Ему было 25 лет.