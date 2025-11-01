Боец Егор Коновалов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Егор Коновалов из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, защитник Отечества пал при выполнении боевого задания 4 апреля 2025 года. Ему было 25 лет.
— Егор Коновалов окончил среднюю школу № 4, после сразу устроился на работу в частное охранное предприятие, ездил на вахту. «За ленточку» отправился, подписав контракт, — рассказывают в администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 3 ноября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Михаил Алсаткин из Эхирит-Булагатского района.