Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Егор Коновалов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 25 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Егор Коновалов из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, защитник Отечества пал при выполнении боевого задания 4 апреля 2025 года. Ему было 25 лет.

— Егор Коновалов окончил среднюю школу № 4, после сразу устроился на работу в частное охранное предприятие, ездил на вахту. «За ленточку» отправился, подписав контракт, — рассказывают в администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 3 ноября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Михаил Алсаткин из Эхирит-Булагатского района.